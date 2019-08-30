В России намерены запретить продажу алкоголя для лиц, младше 21 года

Новости 06.09.2019 7:40 148

Закон, предусматривающий минимальный возрастной порог для продажи алкоголя в 21 год, будет принят в ближайшее время. Такое предположение озвучила глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова, пишут РИА «Новости».

«Закон уже разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не могу сказать, когда именно. В эту сессию или в другую, но хотелось бы принять в течение года. Надо понимать, что существует определенная очередность», - заявила министр во время Восточного экономического форума.

Скворцова сослалась на данные соцопросов, которые показали, что инициативу поддерживают 70% жителей России. Кроме того, повышение «алкогольного» возраста поддерживают Общероссийский народный фронт, региональные власти, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

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«Самый активный этап формирования органов, систем, еще продолжающийся рост при повышенных нагрузках — и стрессовых, и психологических, при формировании гормонального фона в этом возрасте, он начинается с 14 лет и заканчивается примерно в начале 20-летнего возраста. Именно поэтому молодых людей нужно уберечь от употребления высококонцентрированного алкоголя», - сказала она.

Не обошла стороной министр и дистанционную продажу алкогольной продукции. Ее мнение по этому вопросу оказалось категорически отрицательным. По ее мнению, подобный вид торговли нивелирует принятые на законодательном уровне нормы.

«Мы шлифовали законодательство в течение последних лет, вводя шаг за шагом определенные ограничения и по территории распространения алкоголя, и по возрасту, и по часам продажи. <...> Например, мы категорически запрещаем продавать алкоголь несовершеннолетним, а здесь как это можно проверить?" — обратила внимание Вероника Скворцова.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5 процента. Инициативу поддержали многие ведомства, однако Минфин выступил против.