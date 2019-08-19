Реставрируемый барнаульский самолет возьмут под круглосуточную охрану

Новости 05.09.2019 19:30 186

Накануне в Барнауле подрядчик приступил к реставрации памятника «Реактивный учебно-боевой самолет Л-39». Он расположен в Индустриальном районе на пересечении улиц Взлетной и Шумакова. В текущем году самолет включен в районный план благоустройства, передает сайт мэрии.

Самолет был установлен в 2000 году в память о барнаульских летчиках. Два года назад скульптура была покрашена силами предпринимателей, Совета директоров и Совета предпринимателей при главе администрации Индустриального района. В 2018 году конструкция вновь обследована экспертами и выявлено, что некоторые механизмы и соединения требуют ремонта и укрепления.

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Для выполнения реконструкции, детального изучения и замены элементов кабины самолет будет временно демонтирован и размещен внизу у постамента. При этом будет организована круглосуточная охрана объекта.

В соответствии с муниципальным контрактом будет демонтирована старая металлическая обшивка авиапамятника, которую сменит новая цветная. Основание памятника также планируется укрепить, а сам самолет покрасить.

Отметим, что уже в этом году будет выполнено благоустройство около сооружения. В сквере появится газон, будут установлены цветочные вазоны, подходы выложены плиткой, установлены скамейки и урны.