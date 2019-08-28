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Хакасское УФАС признало ненадлежащей рекламу о смене пола

Новости
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Комиссия УФАС по Хакассии признала ненадлежащей рекламу паркета и ламината. Такое решение принято по результатам мониторинга наружной рекламы в Абакане. В антимонопольной службе рассказали, что там найден стенд с двусмысленным лозунгом «Будь мужиком, смени пол….».

У людей складывалось впечатление, что речь идет, действительно, об операции по изменению пола. По закону в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола.

По результатам его рассмотрения комиссия УФАС признала рекламу ненадлежащей, выдала индивидуальному предпринимателю предписание о прекращении нарушения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении бизнесмена дела об административном правонарушении.

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Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении

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Автор: Политсиб.ру

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