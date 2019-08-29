«Историческую» школу в Бийске не успели отремонтировать к началу учебного года

В Бийске приступили к большому капитальному ремонту в школе № 4. Выполнить работы до начала нового учебного года не удалось. Дело в том, что затянулось оформление документов, передает "Бийский рабочий".
К капитальному ремонту школы начали готовиться несколько лет назад. В прошлом году была составлена проектно-сметная документация, объект включили в краевую адресную инвестиционную программу. Из регионального бюджета было выделено около 28 млн рублей.
Глава Бийска Александр Студеникин объяснил, почему работы идут во время учебного процесса. Как оказалось, возникли трудности с оформлением документов: «Объект исторический, долгое время проводилась экспертиза на соответствие разработанной проектно-сметной документации, изучались требования по ремонту исторических памятников».
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Занятия в школе с начала учебного года проходят по расписанию. Однако из-за ремонта пришлось закрыть кабинеты на втором этаже, корпус старого здания тоже под замком. Начальные классы временно переведены в другую школу.
Говоря о безопасности, в управлении образования подчеркнули, что с работниками учреждения проведен инструктаж. Дети будут организованно выводиться в сопровождении двух взрослых за территорию.
Начальник управления образования администрации Бийска Елена Вирбицкас заявила, что на сегодняшний день в школе на первом этаже занимается 16 классов в две смены. По ее словам, учащиеся 2-4-х классов переведены на обучение во вторую смену в школу № 20.
Контракт на проведение ремонта школы выиграла строительная организация из Бийска. На объекте ведутся подготовительные работы. Особое опасение вызывает кровля, также строителям предстоит обновить фасад и заменить окна.
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