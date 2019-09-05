Фотофакты. Как барнаульских школьников обучают эвакуации

Новости 05.09.2019 16:45 83

В барнаульской школе №55 прошли пожарно-тактические учения. Условное возгорание тушили 5 сентября со всей ответственностью.

По информации пресс-службы МСЧС по региону, изначально для учащихся пятых классов провели инструктаж в актовом зале. Школьникам объяснили правила эвакуации при пожаре, рассказали о принципах действия огнетушителей и способах защиты органов дыхания, в том числе с применением специальной маски, тканей, о телефонах вызова пожарных.

И тут прозвенел звонок и раздался сигнал пожарной тревоги. И вот уже вся школа, все классы с преподавателями и обслуживающим персоналом в считанные минуты по всем выходам покидают школу и строятся на стадионе школы.

Оценив обстановку, пожарные приступили к спасению «пострадавших». Одновременно с действиями по эвакуации людей рядом со зданием установили автоцистерну и автолестницу. Спасатели быстро поднялись на крышу здания. Два огнетушителя были разряжены на глазах у детворы в место условного пожара. Все эти показательные моменты были с восторгом встречены учениками.