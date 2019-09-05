Суд даст оценку «банковской деятельности» ОПГ с участием правоохранителей

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы, обвиняемых в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения. Об этом информирует региональный следком.
Установлено, что в 2014 году предприниматель в Барнауле разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии. Для этого он организовал на территории Алтайского края преступную группу из пяти человек, в которую также входили заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.
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Всего за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в размере более 520 млн рублей. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждение за данные услуги составил более 25 млн рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.
С учетом собранных следствием доказательств, в отношении предпринимателя - организатора группы после заключения досудебного соглашения в июне 2019 года вынесен обвинительный приговор. Судом он признан виновным и приговорен к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года, а также с него взыскана в доход государства сумма преступного дохода.
Остальные участники преступной группы своей вины не признали. Замначальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу отстранен от исполнения должностных обязанностей на время проведения служебной проверки. Оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, если вина отстраненного сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строй дисциплинарной ответственности.
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В обеспечение гражданского иска следователем на имущество обвиняемых был наложен арест. В настоящее время следствием собрано достаточное количество доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.