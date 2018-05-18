Названы главные театральные премьеры осени в Барнауле

Новости 05.09.2019 14:50 127

Алтайский театр драмы 6 сентября выходят из отпуска и готовится к открытию нового сезона. О планах на будущий сезон «КП-Барнаул» рассказали директор театра Любовь Березина и режиссер Максим Астафьев.

Премьера спектакля «И разыгрались же кони в поле…» по рассказам алтайского писателя Василия Шукшина состоится в день открытия сезона - 6 сентября. По словам режиссера Максима Астафьева, за основу постановки взяты 10 историй писателя. Некоторые будут сыграны полностью, а некоторые – частями, но все рассказы объединены в одну композицию, которую и представят зрителю. Отмечается, что спектакль посвящен 90-летию писателя. Всего в нем задействованы 28 артистов.

В театре также рассказывают об еще одной премьере. Самым ожидаемым событием предстоящего сезона и юбилейного года Шукшина станет первый фестиваль спектаклей по произведениям писателя «Здравствуйте, люди», который пройдет с 18 по 26 сентября. Любовь Березина отметила, что такой фестиваль пройдет впервые «за всю мировую историю». В фестивальной программе - шесть спектаклей по шукшинской прозе, которые представят шесть театров из Москвы и сибирских городов. На сцене алтайского театра, помимо премьер, покажут и спектакль-долгожитель «Рассказы Шукшина» Государственного театра наций, прошедший на сценах мира более 250 раз.

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Также в сентябре пройдут обменные гастроли Тверского академического театра драмы. В рамках федеральной программы «Большие гастроли 2019. Межрегиональная программа» тверской театр представит жителям нашего региона 12 и 13 сентября «Ужин дураков», а 14 и 15 сентября - «Энергичные люди» по повести Шукшина. В это же время в Твери будут идти спектакли алтайского театра драмы «Эти свободные бабочки» и «Два ангела, четыре человека».

В ноябре театр вновь отправится на гастроли. Со спектаклем «Два ангела, четыре человека» он примет участие во Всероссийском театральном фестивале «Сотоварищи», который пройдет в городе Тара Омской области на сцене Северного драматического театр имени М.А. Ульянова. Кроме того, по приглашению организаторов Международного театрального фестиваля Достоевского, театр покажет в Старой Руссе спектакль «Кроткая» режиссера Рачи Махатаева.

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После гастролей театр начнет работать над новогодними постановками. Конечно, в первую очередь, это Губернаторская елка. В конце года театр поставит сказку «Новогодние космические приключения».

Также в театре драмы отметили, что в марте на суд зрителей представят вторую премьеру сезона. Это будет спектакль по пьесе Уильяма Сарояна «Лучшие годы вашей жизни», за которую автор получил в 1939 году Пулитцеровскую премию. Его поставит выпускница мастерской Петра Фоменко Марина Глуховская. Напомним, в прошлом сезоне она представила барнаульской публике «Время женщин» по роману Елены Чижовой.

Закроется сезон также премьерой в честь объявленного президентом Года памяти и славы. Для постановки романа «Непрощённая» Альберта Лиханова в театр приглашен молодой режиссер Евгений Гомоной.

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По словам директора, в новом театральном сезоне театр продолжит сотрудничество с московским режиссером Алексеем Шавловым. В прошлом театральном году он дебютировал со спектаклем «Идеальный муж». На этот раз режиссер поставит пьесу «Ревизор» Николая Гоголя. Премьера запланирована на сентябрь 2020 года.

Также руководство театра объявило о запуске нового проекта «Реплика». Это будет образовательный цикл из пяти встреч зрителей с филологами и театроведами, в центре которых будет стоять автор, произведение и эпоха его создания. Первая встреча запланирована на ноябрь. Поговорить о произведениях великих писателей можно будет по вечерам на малой сцене.