Оздоровительный комплекс выставили на торги в Барнауле почти за 5 млн рублей

Новости 05.09.2019 14:25 235

В Барнауле выставили на торги оздоровительный комплекс. Аукцион пройдет в рамках реализации арестованного имущества в краевом центре. Начальная цена — почти 5 млн рублей. Первые торги должны пройти 29 сентября, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Площадь объекта составляет 176,5 кв. м., здание расположено на ул. Бехтерева, 2ж. Речь идет также об аренде земельного участка в 6 628 кв. м. на ул. Бехтерева, 2б.

ЖК «Пруд»: квартал с 30 новостройками возведут на участке посреди барнаульского водоема Новости 10.07.2019 19:30 Срок реализации амбициозного проекта - до 31 декабря 2028 года 2214

Отмечается, что стартовая стоимость лота составляет 4 954 650 рублей. В извещении на официальном сайте РФ для проведения торгов говорится, что с марта текущего года на объект наложен арест. К слову, двухэтажное здание расположилось в гуще гаражных комплексов, которые находятся вдоль железной дороги под мостом у Нового рынка.

Кроме того, на ближайшее время намечен еще один аукцион, который состоится 2 октября. Начальная цена лота (ежегодная арендная ставка) составляет 1 726 752 рубля, срок аренды – 5 лет.

Этот земельный участок в Барнауле находится на ул. Чехова, 5 / ул. Максима Горького, 6. Его площадь составляет 1812 кв. м, победитель торгов сможет построить здесь одноэтажные, многоэтажные наземные, подземные гаражи-стоянки для хранения легкового автотранспорта вместимостью не более 300 машино-мест.

Организаторы аукциона поясняют, что территория заросла сорной травой, кустарниками. Будущему владельцу недвижимости необходимо самостоятельно освободить участок.