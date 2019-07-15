Средняя продолжительность отдыха барнаульцев оказалась меньше, чем в Новосибирске и Томске

Новости 05.09.2019 13:55 139

Жители Барнаула, в отличии от большинства соседей из административных центров регионов СФО, минувшим летом отдыхали заметно меньше. К таким выводом пришел портал Momondo.ru. Исследование ставило целью выяснить длительность отдыха россиян, а заодно выявить зависимость продолжительности путешествий от географии проживания, пишет Rata-news.

По данным о количестве поисковых запросов на перелеты, летом 2019 года средняя продолжительность отдыха россиян составила 8 дней. Стоит отметить, что за три года этот показатель снизился на 20% – ранее типичный отпуск длился 10 дней.

Продолжительность путешествия минувшим летом менялась в зависимости от региона. Дольше всех отдыхали туристы удаленных от центра страны территорий – Дальнего Востока, Сибири и Заполярья. Так, путешественники из Магадана провели на отдыхе 15 дней – почти вдвое больше среднестатистического россиянина. Туристы из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска покидали свои города в среднем на 13 и 12 дней соответственно. По 12 дней провели в отпуске также томичи, мурманчане, салехардцы и жители Нижневартовска.

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Жители Москвы и Санкт-Петербурга отдыхали заметно меньше – 8 и 9 дней соответственно. На общероссийском уровне находятся показатели Барнаула, Братска, Магнитогорска, Абакана, Курска и Ярославля. При этом путешественники из большинства городов-миллионников проводят в отпуске меньше времени – 7 дней (Казань, Самара, Уфа, Нижний Новгород, Воронеж) или даже 6 (Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону).

Меньше всего отдыхают жители Краснодарского края и республик Северного Кавказа. Путешественники из Сочи, Анапы, Геленджика и Махачкалы улетают отдыхать в среднем только на три дня. Вероятно, это связано с региональной спецификой – летом жители российских курортов традиционно предпочитают работать. К тому же природно-климатические условия южных широт позволяют жителям проводить отпуска в домашних регионах.