Росстат сообщил о росте неформальной занятости на Алтае

Новости 05.09.2019 13:20 224

Уровень теневой занятости в Республике Алтай достиг 41,3% от трудоспособного населения. Это связано с тем, что население региона в основном занято в обслуживании туристов. А в гостиничном бизнесе зачастую не принято оформлять сотрудников официально.

В целом доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек и составила 21,3% от общей численности занятых. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Росстат.

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В свою очередь, во втором квартале количество занятых россиян составило 71,6 млн, а в неформальным секторе - 15,25 млн человек. То есть в неформальном секторе работает каждый пятый россиянин.

Кстати, зарплату «в конверте» получают больше мужчин (8,36 млн), чем женщин (6,89 млн).

По словам экспертов, в основном показатель неформальной занятости увеличивается весной и летом. Дело в том, что значительная часть таких работников заняты в сельском хозяйстве. Но сравнение с тем же кварталом прошлого года все равно дает прирост показателя на 566 тысяч человек, или 3,9%.

Сильнее всего неформальная занятость развита в республиках Северного Кавказа: Чечне (65,5% от всего занятого населения), Ингушетии (50%), Кабардино-Балкарии (49,6%), Дагестане (43,7%).

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Чуть меньше доля неофициально работающих в Республике Алтай и в Крыму (по 41,3%), на Ставрополье (41,6%), в Бурятии (40,5%).

Меньше всего доля занятых в неформальном секторе в Санкт-Петербурге (10%), Ханты-Мансийском автономном округе (9,7%), Хабаровском крае (9,4%), Мурманской области (8,6%), Ненецком (8,4%) и Ямало-Ненецком автономных округах (7,6%), в Москве (4,1%) и на Чукотке (1,2%).

Эксперты резюмируют, доля неформально занятых достигла наивысшего значения с 2016 года, когда российская экономика выбиралась из рецессии.