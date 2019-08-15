Алтайский край может недосчитаться до 10% урожая зерновых в текущем году

Новости 05.09.2019 12:45 312

Снижение объемов урожая зерновых культур в 2019 году ожидается в Алтайском крае. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко во время рабочей поездки в степные районы региона.

"В настоящее время можно говорить лишь о вероятностных величинах. В разных природно-климатических зонах края есть отклонения. Мы фиксируем на 20-25% снижение по урожайности в степной зоне, в других районах края - меньше. Думаю, что плюс-минус мы будем повторять результат прошлого года. До 5% можно предположить определенное снижение по урожаю. К настоящему моменту мы убрали 53-54% площадей", - цитирует Виктора Томенко «Интерфакс».

Глава региона отметил, что как только в крае уберут 70-80% площадей, будет возможен более точный прогноз. При этом зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов уточнил, что снижение валового сбора зерновых культур ожидается в этом году даже на 10%.

Аграрии отчитались о первых итогах урожая в Алтайском крае Новости 15.08.2019 8:45 Активные работы начались в ряде районов края 2595

"Мы "валовую" прошлогоднюю возьмем меньше даже на 10%. Однако это еще и связано с тем, что мы зерновой клин каждый год уменьшаем. Мы увеличиваем технические культуры, сою и подсолнечник, а это идет в ущерб зерновому клину, - отметил Лукьянов. - Настраивали фермеров на снижение посевов гречихи, пшеницы. За семь лет уменьшили посевные площади под пшеницу почти на 560 тысяч га. Это была монокультура и нельзя заниматься перепроизводством".

По словам зампредседателя регионального правительства, технические и масличные культуры более рентабельны - выход с га превышает в 2,5 раза в отличие от зерновых. "По рапсу и сое мы увеличили объемы почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущими годами. Это, в первую очередь, идет на экспорт. Мы ежегодно завозили сои с Дальнего Востока до 115 тысяч тонн. Поэтому была задача свою сою здесь производить, так как дальневосточная отличается по качеству", - подчеркнул Лукьянов.