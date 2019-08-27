Эксперимент-провокация алтайских волонтеров «Лиза Алерт» продолжается

Новости 05.09.2019 12:10 173

Барнаульские волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» повторят эксперимент-провокацию «Похищение». Ранее такая акция прошла 25 августа в парке «Лесная сказка». Её результаты шокировали родителей: 43 ребёнка из 54-х ушли с незнакомыми людьми. Региональный представитель «Лиза Алерт» в Алтайском крае Андрей Мамаев рассказал «АиФ»–Алтай» о цели эксперимента и особенностях работы волонтёров.

По его словам, эксперимент является прекрасным методом, чтобы напомнить родителям и детям о правилах безопасности. Участие в акции было добровольным. Родители, желающие узнать, уйдёт ли их ребёнок с незнакомцем, оставляли свое чадо на время на площадке, где «трудились» пять «похитителей».

Эксперимент: 43 ребенка увели незнакомцы из барнаульского парка Новости 27.08.2019 11:05 Из 54 детей только 11 не ушли с незнакомцем 2237

О доверчивости и равнодушии

Мамаев также прокомментировал результаты первого эксперимента. По его мнению, у детей сформирован определенный образ незнакомца, как правило, это злой и ужасный дядя. А в парке к ним подходили улыбчивые и милые люди. Проблема связана с доверчивостью. В последнее время многие родители стремятся сделать детей старше. Чтобы ребёнок поскорее смог принимать самостоятельные решения. Но дети часто не способны оценить опасности и риски, у них нет жизненного опыта, необходимых знаний.

Любопытно, что во время акции в «Лесной сказке» экспромтом был проведён еще один эксперимент. Волонтеры посадили девочку на лавочку, она делала вид, что плачет. В парке гуляли полторы-две тысячи человек. Ребёнок просидел в одиночестве 40 минут, за это время к ней подошли только два человека.

О чём говорить детям?

Специалисты советуют, что говорить о безопасности с детьми нужно каждый день. Нужно разговаривать с ребёнком, при этом помнить, что с вами он - один, без вас - совершенно другой, вот с тем, другим, вы должны договориться.

Иногда похитители заманивали детей котёнком…

Первое, что надо объяснить детям: ни при каких обстоятельствах взрослому не понадобится помощь ребенка. Ни с котёнком, ни со щенком. В любой непонятной ситуации ребёнок должен быть на связи с родителями. При этом знать правильные слова. Громко произнести: «Я вас не знаю, отойдите от меня», к примеру. Поверьте, любой жулик отскочит, и много народу к нему подбежит и объяснит, почему нельзя к маленькой девочке подходить.

Это не значит, что девочка должна шарахаться от всех мужчин. Она просто должна знать, что делать в непонятной ситуации. Если ребёнок заметил, что на него обращает повышенное внимание взрослый человек, это ненормально. И в это время должны включиться алгоритмы. Зайти, к примеру, в магазин, сказать продавцу: «За мной идёт дядя, позвоните маме, она придёт, меня заберёт» (номер телефона мамы знать наизусть) - всё, ситуация станет моментально безопасной. Там ещё продавцы подключатся и полицию вызовут. Ещё и охранник выйдет, поинтересуется.

Особенности профессии

Региональный представитель «Лиза Алерт» Андрей Мамаев ответил, почему занялся однажды. Он поделился, что эта деятельность приносит ему удовлетворение. «Мне это близко, и в то же время я помогаю людям. Я не верю ни в какие перечисления по СМС, ни в какие виртуальные кошельки, ни в какие фонды, я своими руками, ногами, головой помогаю людям», - рассказал волонтер. Кроме того, он заметил, что такая работа не предполагает отпуска.

«Лиза Алерт» не берёт пожертвования

Представитель поискового отряда отметил, что пожертвования они принимают оборудованием, но не денежными средствами. По его мнению, там, где начинаются деньги, кончаются добрые дела.

Как начинается поиск

Заявку следует подать на сайте «Лиза Алерт», по телефону горячей линии - 8 800 700 54 52. После волонтеры обязательно созваниваются с заявителем, чтобы выяснить все обстоятельства. И принимается решение о целесообразности активной фазы поиска, либо это будет поиск в информационной фазе. Активная фаза в городской среде - это оклейка листовками, опрос, обследование лесных массивов, производственных баз, патрулирование и другое.

На сегодняшний день активных участников поискового отряда в Алтайском крае (учитывая Бийск, Камень-на-Оби, Рубцовск и Барнаул) насчитывается порядка 80 человек.

Андрей Мамаев родился 20 февраля 1980 года, закончил Барнаульский юридический институт. Работал в системе МВД оперуполномоченным и инспектором до 2004 года, в данный момент занимается коммерческой деятельностью. С 2016 года - региональный представитель «Лиза Алерт» в Алтайском крае. Женат, имеет двое детей.