Как в Европе. Барнаульские активисты предлагают ввести эконом-тариф на общественном транспорте

Новости 05.09.2019 11:50 470

Власти могут рассмотреть возможность открытия в Барнауле специальных полос для движения общественного транспорта и интермодальных маршрутов. За изменения в сфере городских пассажироперевозок выступила общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» совместно с участниками интернет-сообщества "Барнаульский электротранспорт".

"Мы предлагаем запустить выделенные полосы по проспекту Ленина и улице Пионеров, на участках, где наиболее высока концентрация автомобилей и пиковых заторов, — рассказывает глава местного отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг. — Сейчас в движении магистрали на Ленина четвертые полосы практически не задействованы. Их по умолчанию превратили в парковку, что замедляет поток транспорта и негативно влияет на безопасность пассажиров возле остановок. Автобусы и троллейбусы из-за заставленных автомобилей пренебрегают правилами, пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть".

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Второе предложение общественности – интермодальный маршрут — введение единого билета и тарифа на различные виды общественного транспорта, тоже имеет свое обоснование. Из-за сокращения большого числа транспорта на востребованных городских маршрутах, барнаульцам часто приходится ездить с пересадками. Это удваивает, а не редко и утраивает их транспортные расходы.

Правозащитники уверены, решить эту проблему сегодня возможно с помощью современно тарифа. Для этого не требуется больших финансовых затрат, потому что муниципальным предприятиям не нужно докупать недостающий транспорт или выпускать на линию дополнительные единицы.

"Если объяснять простым языком, при таком тарифе человек платит не за поездку в конкретном транспорте, а за время, в течение которого может перемещаться в нем по городу, — объясняет Артем Валов, руководитель интернет-сообщества "Барнаульский электротранспорт". — Многие города мира уже давно используют такой тариф. Это очень удобно, можно приобрести проездной на час, день, неделю, месяц. В Барнауле в том числе может быть применён тариф, позволяющий совмещать пересадку с трамваев на троллейбусы".

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Под соответствующим обращением к министру транспорта Алтайского края Александру Дементьеву инициаторы реформы собрали 1366 подписей жителей. Документ уже передан в краевое правительство. Стоит отметить, что муниципальный транспорт - сфера ответственности исключительно городских властей. Поэтому документ, по понятным причинам, переадресован в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Обращает на себя внимание, что активисты просят выделить средства и поучаствовать в аукционе по приобретению двух трамвайных вагонов для Барнаула. На торги транспорт выставило МУТТП Смоленска. Цена одного вагона составляет 3,243 млн рублей.

Данные вагоны не выработали свой срок эксплуатации, находятся в хорошем техническом состоянии и требуют лишь незначительного ремонта, утверждают общественники. Стоит заметить, что два подобных вагона уже числятся на балансе МУП «Горэлектротранс» Барнаула и успешно эксплуатируются с 2013 года. Также вагоны являются частично низкопольными, что делает их доступными для пожилых людей, матерей с колясками и инвалидов-колясочников.