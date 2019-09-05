Какие улицы перекроют на День города-2019 в Барнауле

Новости 05.09.2019 15:05 206

В День города, 7 сентября, движение транспорта по основным улицам в центре Барнаула будет ограничено либо закрыто. Причем некоторые дороги закроют для транспорта ещё накануне. Как добраться до места празднования, и где нельзя будет припарковать машину - схемы перекрытия дорог и измененные маршруты движения общественного транспорта составили в городской администрации.

Центр станет пешеходным

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 289‑й годовщине со дня образования города Барнаула, будет закрыто движение всех видов транспорта на нескольких участках.

Так, 4, 5 и 6 сентября с 16.00 до 19.00 закроют движение по пр. Социалистическому в районе площади Сахарова (от ул.Молодежной до ул.Мерзликина). В эти дни будет проходить подготовка к основным городским торжествам.

В День города, 7 сентября, пешеходной зоной станет площадь Сахарова - с 8.00 до 22.30 здесь также нельзя будет проехать.

Традиционно пр. Ленина сделают пешеходным на отрезке от пл.Октября до ул. Никитина. Гулять по ней, не опасаясь автомобилей, можно будет с 09.00 до 19.00. А нечетную сторону главного проспекта в границах улиц Молодежной и Димитрова откроют для транспорта на два часа позже - в 21.00.

Прогуляться пешком и посетить праздничные площадки можно будет на четной стороне пр. Ленина - от ул.Чеглецова до ул.Петра Сухова, где будут проходить праздничные мероприятия Октябрьского района, движение остановят с 19.00 до 23.00.

Кроме того, улицу Георгия Исакова в районе площади Мира – праздничной площадки Ленинского района – закроют для автомобилей с 14.00 до 22.30.

7 сентября на время организации перекрытий изменятся схемы движения общественного транспорта, которые приведены в таблице:

Сухой закон

Не секрет, что в День города будет ограничена продажа алкогольных напитков. Руководителям предприятий розничной торговли рекомендовано не осуществлять реализацию алкогольной продукции и пива в период с 09.00 до 21.00.

Уточняется, что данная мера преследует цель обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей при проведении мероприятий, посвященных Дню города.

Добавим, что ограничение реализации алкоголя в Барнауле вводится ежегодно во время празднования Дня города.

День города-2019: куда сходить?

Программа празднования Дня города – 2019 включает в себя множество интересных мероприятий. Торжественное открытие Дня города состоится в 13.00 на площади Сахарова, здесь запланированы выступления лучших творческих коллективов Барнаула и Алтайского края.

Известно, что на этой же площадке пройдет финал конкурса красоты и таланта «Мисс Барнаул-2019». За победу будут бороться самые красивые девушки краевой столицы.

Кстати, победительницы конкурса получат право на участие в престижных российских конкурсах «Мисс Россия», «Мисс Волга», «Мисс туризм России», «Жемчужина Черного моря» и мировом конкурсе Top models of the world.

Как сообщает городская администрация, в полдень откроется творческая площадка на набережной реки Оби. На смотровых площадках лестницы Нагорного парка расположится художественная выставка, также здесь пройдет спортивный марафон и занимательные мастер-классы.

В 16 часов над акваторией реки Оби пройдет зрелищное авиашоу. Жители Барнаула смогут оценить демонстрационные полеты летчиков и спортсменов-парашютистов барнаульского авиационно-спортивного клуба и ДОСААФ России.

Большая праздничная программа будет организована в парке культуры и отдыха «Центральный». В старейшем парке краевой столицы будет представлена большая выставка цветов и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». К слову, семейные праздники пройдут в парках «Арлекино» и «Лесная сказка».

Как говорится в сообщении мэрии, познакомиться с традициями и творчеством разных народов, живущих в Барнауле можно будет на Нулевом километре, где пройдет традиционный фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем». Также будут участвовать иностранные студенты, получающие образование в барнаульских вузах.

Добавим, что на площади Советов в 11 часов начнется программа «Барнаул спортивный – город чемпионов». В 12.30 стартует «Кросс Нации». Завершит праздничный день Международный турнир по профессиональному боксу «Великий бой на великом Алтае».

Кроме того, в Барнауле в День города состоится грандиозное автошоу «Здравствуй, земля Целинная!». Оно будет проходить на площадке перед Алтайским государственным техническим университетом им. И.И.Ползунова. Всех автолюбителей будут ждать с 10:00 до 16:00.

Главный праздничный салют в День города Барнаула 7 сентября традиционно прозвучит над площадью Сахарова, он начнется в 22:00. Одновременно фейерверки запустят в небо и в других районах. Они будут организованы в Октябрьском районе - на пр. Ленина,152, в Центральном районе – на площади перед Дворцом культуры «Южный», в Индустриальном районе – в парке «Лесная сказка», а в Ленинском – на площади Мира.

Как добраться после праздника домой

По окончании салюта горожан обещают развести по домам. В вечернее время будут организованы дополнительные маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев.

Автобусы и троллейбусы будут выстроены по пр-кту Ленина на участках от ул.Кирова до площади Ветеранов и в районе здания №57б на остановке общественного транспорта «пл.Советов».

Трамвайные вагоны будут дожидаться пассажиров на пр‑кте Красноармейском в районе остановочного пункта «ул.Молодежная».