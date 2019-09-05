Сельскохозяйственная академия Китая заинтересована в сотрудничестве с АлтГТУ

Новости 05.09.2019 11:15 97

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве подписали институт сельскохозяйственной экономики и научно-технической информации Синьцзянской академии сельскохозяйственных наук (КНР) и Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.

Речь идет о реализации совместных проектов в сфере сельскохозяйственного машиностроения, переработки продуктов сельского хозяйства, охраны окружающей среды. Кроме того, стороны договорились проводить экспериментальные исследования, производить сбор и анализ данных в сфере сельскохозяйственного производства, развития хозяйства и эксплуатации ресурсов. Вузы планируют проводить семинары и обучения.

«При поддержке китайских партнеров мы планируем открыть научно-производственный центр в АлтГТУ для проведения лабораторных работ по выращиванию хлопка, плодово-ягодных культур, проведения исследований растительного сырья и почвы», – рассказывает директор института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ Александр Беушев.

Совсем недавно ученые Алтайского государственного технического университета вернулись с двухнедельной стажировки, которая проходила на базе Синьцзянской академии сельскохозяйственных наук в г. Урумчи СУАР КНР. Образовательный курс был посвящен технологии выращивания высокопродуктивного хлопчатника, зерновых и плодово-ягодных культур. По словам представителей АлтГТУ, это обучение послужило укреплению связей и научно-технического сотрудничества в области совершенствования технологий выращивания сельскохозяйственной продукции.

Добавим, Синьцзянская академия сельскохозяйственных наук является комплексным сельскохозяйственным научно-исследовательским учреждением при Правительстве СУАР.