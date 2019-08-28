iPhone, медосмотры и билеты в кино: как в Республике Алтай работают над явкой в день выборов

Новости 05.09.2019 10:40 405

Почти во всех сибирских регионах, где 8 сентября 2019 года пройдут выборы, организовали праздники в день тишины. Между тем реиональные власти делают все возможное и для повышения явки в воскресенье. Не стала исключением и Республика Алтай. Здесь региональный минздрав на своем сайте позволяет утверждения о «референдумном характере» голосования, пишет "Тайга.инфо".

Жителям республики предстоит выбрать губернатора и депутатов регионального парламента. Для повышения явки общественная палата, минкультуры и минздрав организовали акцию «#ВыбериВыборы», сообщила пресс-служба регионального правительства.

За лучшее фото с избирательного участка обещают iPhone XS Max. Проголосовавшим в возрасте 18−25 лет дадут бесплатные билеты в кино на любой сеанс до 2019 года. Республиканский минздрав в рамках акции организует на участках медосмотры, измерения артериального давления и запись к врачу.

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Министр здравоохранения Андрей Макин даже выпустил заявление о важности выборов:

«Очень важно прийти на предстоящие выборы и проголосовать за тех кандидатов, которых вы хотели бы видеть на столь значимых постах. Прошу отнестись к предстоящим выборам со всей ответственностью, помнить о том, что вы выбираете лидеров, которые будут отстаивать интересы республики на самых высоких уровнях, реализовывать мероприятия, направленные на развитие экономики, социальной сферы, образования и здравоохранения и многое другое».

Кроме того, минздрав опубликовал заметку «Почему важно принимать участие в выборах главы Республики Алтай?», где рассказал о «референдумном характере» выборов губернатора. Из косвенных намеков можно сделать вывод, что на официальном сайте ведомства опубликован призыв голосовать за одного из кандидатов.

«Идти на выборы надо, чтобы федеральный центр услышал ответ максимального количества жителей республики на вопрос, кого они видят руководителем региона, и принял этот ответ во внимание. Поэтому, отчасти, выборы главы носят референдумный характер», — утверждают чиновники.

Такие же публикации появились на сайтах нескольких медицинских учреждений Республики Алтай.