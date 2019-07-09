Приграничную трассу на Алтае передадут федералам ради экономии

Участок трассы от Барнаула до границы с Казахстаном, которая проходит через Павловск и Кулунду, передадут в федеральную собственность. Речь идет о магистрали протяженностью почти 400 км, пишет «Интерфакс-Сибирь».
В рамках рабочего визита в Кулундинский район губернатор Алтайского края Виктор Томенко пояснил, что участок автодороги из Барнаула в Павлодар будет предан на баланс федералов, чтобы увеличить объем привлекаемых средств на ее содержание и ремонт. Таким образом, региональный бюджет может сэкономить около 400 миллионов рублей в год, которые идут на ее содержание дороги.
Положительное решение по этому вопросу принял Росавтодор
«Она запланирована и согласована с Минтрансом под передачу в федеральную собственность. Как только она перейдет в федеральную собственность, то совсем по другим нормативам и в другом объеме будут выделяться средства, чтобы привести ее в порядок», - прокомментировал Томенко.
Добавим, на состояние этого участка дороги губернатору неоднократно жаловались жители Кулундинского района.