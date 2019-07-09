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Приграничную трассу на Алтае передадут федералам ради экономии

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Участок трассы от Барнаула до границы с Казахстаном, которая проходит через Павловск и Кулунду, передадут в федеральную собственность. Речь идет о магистрали протяженностью почти 400 км, пишет «Интерфакс-Сибирь».

В рамках рабочего визита в Кулундинский район губернатор Алтайского края Виктор Томенко пояснил, что участок автодороги из Барнаула в Павлодар будет предан на баланс федералов, чтобы увеличить объем привлекаемых средств на ее содержание и ремонт. Таким образом, региональный бюджет может сэкономить около 400 миллионов рублей в год, которые идут на ее содержание дороги.

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«Она запланирована и согласована с Минтрансом под передачу в федеральную собственность. Как только она перейдет в федеральную собственность, то совсем по другим нормативам и в другом объеме будут выделяться средства, чтобы привести ее в порядок», -  прокомментировал Томенко.

Добавим, на состояние этого участка дороги губернатору неоднократно жаловались жители Кулундинского района.

Автор: Политсиб.ру

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