Борьба с просрочкой в «Мария-Ра» вылилась в обвинительный ролик

Новости 05.09.2019 9:05 433

Жительница Барнаула пожаловалась на магазин продуктовой сети "Мария-Ра", расположенный по адресу: улица Антона Петрова, 250. Гневный пост она разместила накануне в группе «Черный список Барнаул» «ВКонтакте».

Конфликт произошел из-за якобы обнаруженной просроченной продукции, которая, по словам покупательницы, лежала на витринах с июля.

«Просрочка. Директор магазина ломала палец. Он хрустнул. До сих пор болит», - сообщила клиент алтайской сети.

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Также она заявила, что директор магазина выбила телефон из ее рук. На размещенном видео, действительно, заметно падение гаджета. Также женщина рассказала, что при звонке на горячую линию она столкнулась с хамским обращением со стороны сотрудника контактного центра.

Как это бывает чаще всего, мнения комментаторов в Сети разделились. Одни встали на сторону покупательницы, проявившей активную гражданскую позицию, другие обратили внимание на ее излишне агрессивное поведение в отношение сотрудников ритейлера.

Часть пользователей отметили, что женщина могла спасти кого-то от пищевого отравления, другие же напомнили о необходимости проверять срок годности перед тем, как совершить покупку.