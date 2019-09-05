О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Театр-долгострой в Барнауле закупает ТВ-оборудование на 1,2 млн рублей

Новости
2790
0

5 сентября будет разыгран аукцион на поставку и установку звукового и телевизионного оборудования для строящегося в Барнауле театра кукол "Сказка". Объект изначально предполагалось сдать летом, однако сроки сдвинулись, как минимум, до Нового года.

Всего на конкурс было подано две заявки. Начальная цена лота составляет 1,21 млн рублей. Источник финансирования - средства краевого бюджета. Преимущества на торгах будет отдаваться субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным НКО.

Среди поставляемого оборудования фигурируют цветные телевизоры с жидкокристаллическим экраном и плазменной панелью, аппаратура для воспроизведения звука, цифровая микшерная консоль, акустическая система, видеомикшер, система звукоусиления, комплект беспроводной передачи DMX-сигнала и т. д.

Срок поставки и монтажа оборудования - до 13 декабря текущего года.

Театр кукол в Барнауле пообещали сдать в сентябре 2019 года

Театр кукол в Барнауле пообещали сдать в сентябре 2019 года

Новости

1122

Напомним, еще в середине февраля сообщалось о том, что строительство театра выполнено почти наполовину. Сдача объекта была запланирована на лето 2019 года, однако затем срок сдвинули примерно на полгода. Стоимость контракта составила 297,5 млн рублей. Контракт с подрядчиком, компанией "Селф", заключили в декабре 2017 года.

Двухэтажное здание театра сможет принять более двухсот человек. На первом этаже запланированы помещения для зрителей, буфет с обеденным залом, лифтовой холл, игровая комната. На втором этаже - музей театра и административные помещения.

Предполагалось, что уже в ноябре новое здание станет площадкой для первого всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье". Однако этого не произойдет.

К слову, в настоящее время театр кукол работает в здании бывшего кинотеатра «Родина».

Театр кукол в Барнауле пообещали сдать к концу 2019 года

Театр кукол в Барнауле пообещали сдать к концу 2019 года

Новости

Строительство нового здания кукольного театра «Сказка» началось в 2018 году

748

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000