Театр-долгострой в Барнауле закупает ТВ-оборудование на 1,2 млн рублей

5 сентября будет разыгран аукцион на поставку и установку звукового и телевизионного оборудования для строящегося в Барнауле театра кукол "Сказка". Объект изначально предполагалось сдать летом, однако сроки сдвинулись, как минимум, до Нового года.
Всего на конкурс было подано две заявки. Начальная цена лота составляет 1,21 млн рублей. Источник финансирования - средства краевого бюджета. Преимущества на торгах будет отдаваться субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным НКО.
Срок поставки и монтажа оборудования - до 13 декабря текущего года.
Напомним, еще в середине февраля сообщалось о том, что строительство театра выполнено почти наполовину. Сдача объекта была запланирована на лето 2019 года, однако затем срок сдвинули примерно на полгода. Стоимость контракта составила 297,5 млн рублей. Контракт с подрядчиком, компанией "Селф", заключили в декабре 2017 года.
Предполагалось, что уже в ноябре новое здание станет площадкой для первого всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье". Однако этого не произойдет.
К слову, в настоящее время театр кукол работает в здании бывшего кинотеатра «Родина».
Строительство нового здания кукольного театра «Сказка» началось в 2018 году