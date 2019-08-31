В Барнауле пенсионерке грозит 12 лет тюрьмы за «пьяное» ДТП с погибшим

Новости 05.09.2019 8:15 160

Сотрудники прокуратуры разбираются в резонансной аварии, которая произошла 1 июля в Барнауле.

Суд рассмотрит дело 57-летней жительницы города, которая сбила дорожного рабочего и скрылась с места аварии. Пенсионерка подпадает под действие последних изменений в УК, предусматривающих более жесткое наказание.

Известно, что рано утром пьяная женщина села за руль Honda Fit, двигаясь по кольцу на перекрестке улиц Юрина и Малахова, на большой скорости она вылетела на «островок безопасности». Под колеса попал дорожный рабочий, который скончался в больнице через несколько дней.

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Обвиняемая скрылась с места преступления, но ее нашли. Женщина призналась, что накануне вечером она выпивала у подруги.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, согласно законодательству, женщине теперь могут усилить наказание. Речь идет о нарушении ПДД в состоянии опьянения, а также в случае, если виновный уезжает с места аварии, если в результате погибают люди или их здоровью причинен тяжкий вред.

Пенсионерке грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.