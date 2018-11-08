Новоалтайская библиотека получила многомиллионный грант на модернизацию

Новости 05.09.2019 9:35 145

Министерство культуры России объявило победителей конкурсного отбора на предоставление межбюджетных трансфертов для создания модельных муниципальных библиотек в 2020 году в целях реализации федерального проекта «Культурная среда».

В итоге 10 млн рублей было выделено на модернизацию центральной городской библиотеке им. Мерзликина в Новоалтайске, она стала абсолютным рекордсменом по количеству набранных баллов.

На сайте администрации города сообщается, что на эти средства планируют полностью отреставрировать пространство библиотеки, разделив его на специальные зоны, оснастить учреждение новой мебелью и техникой. Для библиотечного фонда приобретут 4,5 тысячи книг.

В алтайской «Шишковке» показали, что будет после супер-ремонта Новости 08.11.2018 14:41 На проект «Шишковке» из краевого бюджета выделили 12 млн рублей. Проект выполняла компания «ВитаРус» из Рязани - одна из немногих в стране 931

Председатель комитета по культуре администрации города Наталья Щепина пояснила, что пространство ЦГБ полностью обновится в соответствии с самыми современными требованиями.

«Новоалтайск набрал самое большое количество баллов среди участников конкурсного отбора со всей страны. Благодаря выделенным из городского бюджета финансовым средствам, часть необходимых ремонтных работ в библиотеке будет проведена уже в текущем году. Кроме того, ведется разработка современного дизайн-проекта, который будет воплощаться в жизнь на средства федерального гранта в 2020-м. Также в планах сотрудников ЦГБ – создание экспозиции поэта Леонида Мерзликина, чье имя носит новоалтайская библиотека», - заявила Щепина.

Кроме того, в рамках этого проекта финансовую поддержку получила барнаульская библиотека №10 в поселке Южный, по итогам конкурса она получит 5 млн рублей. Здесь также планируют провести ремонт и приобрести более шести тысяч новых изданий. В частности, на федеральные средства основной персонал библиотеки получит возможность повысить квалификацию.

В этом году для участия в конкурсе было подано более 500 заявок от 78 субъектов РФ. В результате победителями отбора признаны 110 библиотек из 52 регионов, которые станут современными интеллектуальными и образовательными центрами уже в 2020 году. На их модернизацию из федерального бюджета направят 700 млн рублей.

К сожалению, не во всех городах Алтайского края все обстоит благополучно с библиотечным делом. Например, в Заринске за последние месяцы сократили несколько библиотекарей. Оптимизация проходит на фоне нехватки кадров.