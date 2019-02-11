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Краевое правительство выступило за то, чтобы придать особый статус 11 ноября

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Власти Алтайского края выразили готовность поддержать инициативу учреждения в России новой памятной даты в официальном календаре. Сообщение об этом появилось на сайте «Ника TV».

Сообщается, что в адрес правительства Калужской области пришло письмо от коллег из Алтайского края в поддержку законопроекта о праздновании 11 ноября на федеральном уровне. Автором документа оказался «политический» замгубернатора Денис Губин.

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«Благодарим за предоставленную возможность принять участие в обсуждении инициативы установления в календаре воинской славы России новой памятной даты — Дня окончания Великого стояния на реке Угре. Считаем, что это историческое событие, связанное с освобождением русских земель от золотоордынского ига, достойно увековечения в перечне памятных дат и поддерживаем инициативу о внесении соответствующих изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», - говорится в письме.

Также Губин выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между регионами.

Отметим, что 11 ноября 1480 года стоянием на реке Угре завершилось освобождение Руси от татаро-монгольского ига.

Напомним, что в 2016 году депутаты АКЗС от фракции ЛДПР выступали с инициативой о принятии законопроекта о «Праздниках и памятных датах». Документ предполагал официальное появление в региональном календаре нескольких памятных дат. Однако закон так и не был принят.

На сегодняшний день в российском календаре содержатся памятные даты, связанные с важнейшими событиями в жизни государства и общества.

С 3 августа 2018 года в РФ установлены следующие памятные даты:

  • 25 января - День российского студенчества
  • 15 февраля -  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
  • 12 апреля - День космонавтики
  • 19 апреля - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)
  • 26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
  • 27 апреля - День российского парламентаризма 
  • 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 
  • 29 июня - День партизан и подпольщиков 
  • 28 июля - День крещения Руси 
  • 1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов 
  • 2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год) 
  • 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 
  • 7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года 
  • 3 декабря - День Неизвестного Солдата 9 декабря - День Героев Отечества 
  • 12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

Автор: Политсиб.ру

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