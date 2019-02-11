Краевое правительство выступило за то, чтобы придать особый статус 11 ноября

Власти Алтайского края выразили готовность поддержать инициативу учреждения в России новой памятной даты в официальном календаре. Сообщение об этом появилось на сайте «Ника TV».
Сообщается, что в адрес правительства Калужской области пришло письмо от коллег из Алтайского края в поддержку законопроекта о праздновании 11 ноября на федеральном уровне. Автором документа оказался «политический» замгубернатора Денис Губин.
В послужном списке Дениса Губина, помимо прочего, 4 года работы в администрации президента
«Благодарим за предоставленную возможность принять участие в обсуждении инициативы установления в календаре воинской славы России новой памятной даты — Дня окончания Великого стояния на реке Угре. Считаем, что это историческое событие, связанное с освобождением русских земель от золотоордынского ига, достойно увековечения в перечне памятных дат и поддерживаем инициативу о внесении соответствующих изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», - говорится в письме.
Также Губин выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между регионами.
Напомним, что в 2016 году депутаты АКЗС от фракции ЛДПР выступали с инициативой о принятии законопроекта о «Праздниках и памятных датах». Документ предполагал официальное появление в региональном календаре нескольких памятных дат. Однако закон так и не был принят.
На сегодняшний день в российском календаре содержатся памятные даты, связанные с важнейшими событиями в жизни государства и общества.
С 3 августа 2018 года в РФ установлены следующие памятные даты: