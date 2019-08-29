Массовая авария произошла на Змеиногорском тракте в Барнауле

Новости 04.09.2019 18:15 375

В Госавтоинспекции сообщили подробности серьезной аварии, которая произошла 4 сентября на Змеиногорском тракте в Барнауле. Дорожный инцидент случился около 12:50 в районе кафе «Григорич».

Очевидцы аварии пояснили, что столкнулись сразу несколько автомобилей, в том числе междугородный автобус.

По предварительным данным, мужчина 1966 года рождения, управляя автобусом «Скания К112CL60», не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21214 под управлением мужчины 1974 года рождения. От удара автомобиль ВАЗ выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Шевроле Спарк», которым управлял мужчина 1965 года рождения.

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Легковые автомобили получили значительные повреждения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир (женщина 1975 года рождения) автомобиля «Шевроле Спарк». Они были госпитализированы.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Известно, автобус следовал по маршруту «Барнаул – Риддер».