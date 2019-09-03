Мэр Хабаровска написал заявление в полицию из-за мемов в Telegram-канале

Новости 04.09.2019 19:35 330

Глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук написал заявление в полицию после того, как увидел в одном из Telegram-каналов карикатуры с самим собой. Об этом сообщает издание «ДВ-новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Кравчук, увидев мемы в Т-канале «Ворсин мемы», сильно оскорбился. После этого сотрудники полиции нанесли визит координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину. Они поинтересовались о его отношении к данному каналу в Telegram, на что Ворсин ответил, что о канале он узнал только что от них.

«Правоохранительные органы объяснили, что получили заявление от Сергея Кравчука. <...> Поэтому пришли узнать, имею ли я отношение к нему (к Telegram-каналу «Ворсин мемы». — Политсибру)», — объяснил Ворсин.

Известно, что на момент публикации, у канала «Ворсин мемы» было несколько десятков подписчиков. Сейчас, после ряда публикаций, их там уже более шести сотен.