Таинственное «озеро» в Алтайском крае обнаружили новосибирские ученые

Новосибирские ученые во время экспедиции в Караканский бор обнаружили неизвестное озеро на территории Каменского района Алтайского края. Об этом экоактивисты фонда «Зеленый стандарт» сообщили на своей странице в соцсети.
Активисты выступают за создание на территории леса особо охраняемой природной территории, чтобы сохранить его для потомков и избежать уничтожения уникальной флоры.
Как выяснили ученые, в лесу с доледниковой эпохи сохранились реликтовые виды растений, кроме того, здесь произрастают виды, включенные в Красные книги региона и России. Для уточнения статуса этой флоры и уровня разнообразия в конце августа 2019 года и состоялась совместная экспедиция Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и фонда «Зеленый стандарт».
Для справки, лес частично расположен в Ордынском, Искитимском и Сузунском районах Новосибирской области, и частично – в Каменском районе Алтайского края.
Как сообщает «Зеленый стандарт», вероятно этот водоем образовался в результате карстового процесса, так как в непосредственной близости на поверхность выходят известняки. Эксперты утверждают, что озеро напоминает метеоритный кратер. Впрочем, судя по фотографиям, «озеро» больше похоже на болото.
«В Сибири такое почти не встречается. Находки представляют большой интерес для науки и требуют серьезного изучения профильных специалистов», – прокомментировал свою находку руководитель экспедиции, главный научный сотрудник лаборатории экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский.