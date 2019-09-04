Таинственное «озеро» в Алтайском крае обнаружили новосибирские ученые

Новости 04.09.2019 18:45 391

Новосибирские ученые во время экспедиции в Караканский бор обнаружили неизвестное озеро на территории Каменского района Алтайского края. Об этом экоактивисты фонда «Зеленый стандарт» сообщили на своей странице в соцсети.

Активисты выступают за создание на территории леса особо охраняемой природной территории, чтобы сохранить его для потомков и избежать уничтожения уникальной флоры.

Как выяснили ученые, в лесу с доледниковой эпохи сохранились реликтовые виды растений, кроме того, здесь произрастают виды, включенные в Красные книги региона и России. Для уточнения статуса этой флоры и уровня разнообразия в конце августа 2019 года и состоялась совместная экспедиция Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и фонда «Зеленый стандарт».

Для справки, лес частично расположен в Ордынском, Искитимском и Сузунском районах Новосибирской области, и частично – в Каменском районе Алтайского края.

Как сообщает «Зеленый стандарт», вероятно этот водоем образовался в результате карстового процесса, так как в непосредственной близости на поверхность выходят известняки. Эксперты утверждают, что озеро напоминает метеоритный кратер. Впрочем, судя по фотографиям, «озеро» больше похоже на болото.