Губернатор Новосибирской области принял отставку министра культуры региона

Новости 04.09.2019 17:40 40

Областное правительство подтвердило информацию об отставке регионального министра культуры Игоря Решетникова. Сообщается, что он уволился по собственному желанию, сообщает Тайга.инфо.

«Игорь Решетников распоряжением губернатора Новосибирской области освобожден от замещаемой должности в связи с прекращением полномочий по собственному желанию, его последний рабочий день был 3 сентября 2019 года. Исполнение обязанностей министра культуры возложено на Юрия Зимнякова (замминистра)», — заявил начальник департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Информация о написанном заявлении на увольнение появилась в сети накануне, 3 сентября. На данный момент нет информации о его следующем месте работы. Решетников заявлений не делал.

Начальник новосибирской колонии за деньги хотел выпустить заключенного Новости 30.08.2019 12:50 В Новосибирске задержан начальник колонии строгого режима 2799

В министерстве он работал с 2010 года, на должности замминистра. В 2016 году он министерство культуры возглавил. Время его работы запомнилось несколькими скандалами, связанными с областными учреждениями культуры. В 2016 году из-за конфликта в коллективе была уволена директор филармонии Татьяна Людмилина.

«Умением унижать людей Решетников владеет филигранно. На высочайшем уровне, — сказала журналистам Людмилина. — Только сейчас мне пришла мысль в голову, что не только я не выстроила отношения с Решетниковым, он ведь тоже со мной их не выстроил. Он даже здороваться со мной в какое-то время перестал».

Чуть позже, в марте 2018 года, студенты Новосибирского театрального института говорили, что руководство вуза, ссылаясь на требование министерства, требовало от них обеспечение явки на выборах президента России. Несколько месяцев спустя, в ноябре того же года, произошла попытка сменить руководство театра «Глобус».

Коллектив выступил против увольнения директора учреждения Елены Алябьевой на общем собрании.

В качестве ее преемника называли экс-депутата заксобрания от ЛДПР Виктора Старкова, которого могли лоббировать Решетников и лидер фракции «СР» в региональном парламенте, один из преследователей постановки «Тангейзер» в оперном театре Анатолий Кубанов. Позже минкультуры заявило об отсутствии кадровых решений в руководстве театра «Глобус».