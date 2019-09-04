Министр экономразвития высказался об условиях перехода на короткую рабочую неделю

Новости 04.09.2019 16:40 76

Главными условиями для установления в России рабочей недели, длительностью в четыре дня, является повышение доходов населения и рост производительности труда. Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Орешкин, пишет ТАСС.

Вопрос был задан министру во время проведения Восточного экономического форума.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно два этих фактора откроют возможность для конкретной дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», - сказал Орешкин.

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Вопрос о предполагаемых сроках принятия четырехдневной рабочей недели министр оставил без ответа.

«Здесь важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения, и решать задачи поэтапно», - отметил министр.

Напомним, что в июне председатель правительства России Дмитрий Медведев обсудил переход на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.

Для примера он привел компанию в Новой Зеландии, которая начала оплачивать своим работникам три выходных в неделю. Это привело к улучшению показателей на 20%, а люди стали меньше переживать.

Инициативу уже поддержали Минтруд России и Госдума. Также с предложением сократить рабочую неделю до четырех дней на законодательном уровне выступила Федерация независимых профсоюзов России.