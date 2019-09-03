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Барнаульский экстремал впервые прошел по канату между корпусами АлтГУ (видео)

Новости
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В Барнауле студенты Алтайского госуниверситета отметили День знаний. В честь торжества устроили open air, где абитуриенты прошли посвящение. Всего в молодежном мероприятии приняли участие около двух тысяч человек.

Для молодежи устроили рок-концерт под открытым небом. Настоящим сюрпризом для студентов стало экстремальное шоу лидера слэклайн-сообщества в Барнауле Константина Глухорева,  который прошел по стропе, натянутой над университетским двориком между корпусами «М» и «Л» АлтГУ.

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Как передает пресс-служба вуза, подобное зрелище в городе на официальном мероприятии еще никто не организовывал.

Директор Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ Александр Коробков отметил, что идею разрабатывали совместно участниками сообщества слэклайн.

«Обсуждая варианты оригинальных выступлений на большом университетском празднике, мы решили организовать проход по стропе, символизируя тем самым сложный и порою полный напряжения и опасностей путь студента от начала учебы, до ее окончания», – пояснил Коробков.

Автор: Политсиб.ру

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