В Барнауле студенты Алтайского госуниверситета отметили День знаний. В честь торжества устроили open air, где абитуриенты прошли посвящение. Всего в молодежном мероприятии приняли участие около двух тысяч человек.
Для молодежи устроили рок-концерт под открытым небом. Настоящим сюрпризом для студентов стало экстремальное шоу лидера слэклайн-сообщества в Барнауле Константина Глухорева, который прошел по стропе, натянутой над университетским двориком между корпусами «М» и «Л» АлтГУ.
За всю историю это второй случай полета с Белухи на параплане
Как передает пресс-служба вуза, подобное зрелище в городе на официальном мероприятии еще никто не организовывал.
Директор Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ Александр Коробков отметил, что идею разрабатывали совместно участниками сообщества слэклайн.
«Обсуждая варианты оригинальных выступлений на большом университетском празднике, мы решили организовать проход по стропе, символизируя тем самым сложный и порою полный напряжения и опасностей путь студента от начала учебы, до ее окончания», – пояснил Коробков.