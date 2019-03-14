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Николай Герасименко рассказал о законе, запрещающем дезинформацию о вакцинах

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Член комитета по охране здоровья Госдумы России, депутат от Алтайского края Николай Герасименко сообщил о том, что сейчас активно прорабатывается вопрос по запрещению на законодательном уровне любой дезинформации в интернете об иммунизации населения. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы.

«Предложения по запрету в соцсетях распространять дезинформацию о вакцинации уже есть. Сейчас идет обсуждение. В сентябре выходим с каникул и продолжаем работу - проведем круглый стол, будет решать, в каком виде будет организован запрет», - пояснил парламентарий.

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Герасименко добавил, что противники вакцинации, зачастую, голословны и не аргументируют свои высказывания по существу.

«Минздрав также поддерживает инициативу комитета на запрет в сети агитации против прививок», - заявил он.

Депутат Госдумы добавил, что осложнения при проведении вакцинации периодически случаются, но это «рабочие моменты».  В тоже время противники данного медицинского процесса постоянно твердят, что прививки вредны. Это, по его словам, должно быть под запретом.

«Необходимо законодательно не давать возможности противникам вакцинации, которые зачастую ничем не мотивируют это, использовать интернет для агитации против вакцинации», - подытожил алтайский думец.

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