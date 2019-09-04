На Алтай-Коксе прошли соревнования газоспасателей

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли традиционные соревнования по пожарно-прикладному спорту.
Работники пожарно-аварийной спасательной службы (ПАСС) состязались в умении устранять «возгорание», сбивать мишень струей воды, покорять пожарную башню с помощью штурмовой лестницы.Фоторепортаж с соревнований можно посмотреть по ссылке.
Победу в соревнованиях одержала команда смены №3. Победители и призеры получили дипломы и денежные премии.
Состязания заводских огнеборцев проходят в открытом формате. На Алтай-Кокс приезжают ребята из заринского детского дома, семьи и друзья сотрудников ПАСС. Зрителям дарят водно-пенное шоу пожарной техники. В этом году всем желающим предлагали отработать навыки оказания первой помощи на учебном манекене. Видео о соревнованиях можно посмотреть по ссылке.