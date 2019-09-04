На Алтай-Коксе прошли соревнования газоспасателей

04.09.2019 19:05 355

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошли традиционные соревнования по пожарно-прикладному спорту.

Работники пожарно-аварийной спасательной службы (ПАСС) состязались в умении устранять «возгорание», сбивать мишень струей воды, покорять пожарную башню с помощью штурмовой лестницы.Фоторепортаж с соревнований можно посмотреть по ссылке.

Победу в соревнованиях одержала команда смены №3. Победители и призеры получили дипломы и денежные премии.

Состязания заводских огнеборцев проходят в открытом формате. На Алтай-Кокс приезжают ребята из заринского детского дома, семьи и друзья сотрудников ПАСС. Зрителям дарят водно-пенное шоу пожарной техники. В этом году всем желающим предлагали отработать навыки оказания первой помощи на учебном манекене. Видео о соревнованиях можно посмотреть по ссылке.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.