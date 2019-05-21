Барнаульский застройщик «разморозил» проект высотного ЖК

Новости 04.09.2019 14:50 193

Барнаульские застройщики продолжат работать на уже освоенных площадках, а вскоре приступят к реализации совершенно новых проектов. Например, жилые комплексы скоро появятся в микрорайоне Озерный, передает «Алтайский портал недвижимости».

Так, на ул. Монтажников, 6 строительная компания ООО «Промстрой» начала возведение высотки. Ранее земля принадлежала ООО ППСФ «Алтайэнергожилстрой», которое даже разработало проект, но позднее он был заморожен, а территорию продали год назад этому предприятию. Организация тесно связана с известной в городе компанией «Регионстрой». Этот девелопер точечно возводит дома от 4 до 25 этажей.

Кварталы в центре Барнаула предлагают застраивать по советским «лекалам» Новости 21.05.2019 7:40 Речь идет о территориях, пригодных для комплексной застройки 1526

Новый ЖК на ул. Монтажников, 6 будет 16-этажным с одним подъездом и 126 квартирами. В нем также предусмотрена подземная парковка и объекты общественного назначения. В настоящее время на площадке уже активно ведется работа на уровне первых этажей. Сдача объекта запланирована на конец 2021 года.

По прогнозам, реализация долевок пойдет через эскроу-счета, потому что разрешение на строительство хоть и было получено в апреле 2018-го года, достичь необходимых критериев для работы по старым правилам (30% - готовности и 10% проданных помещений) девелоперу уже не удастся.

Новый «неприметный» ЖК может появиться в прибрежной части Барнаула Новости 26.08.2019 10:15 то будут 12-16 этажные высотки 2406

Ожидается, что микрорайон будет состоять из кирпичных домов, так как по соседству на ул. Монтажников, 4 давно пустует еще один участок земли. Территория площадью 5 574 кв. м. находится в федеральной собственности.

К слову, минувшим летом право аренды земли выставлялось на аукцион, участие в котором приняли ПСК «Строительная перспектива» и ООО «ФСК». Победителем стал первый игрок, итоговая стоимость лота составила почти 2,8 млн. рублей, срок аренды – 2 года и 8 месяцев. Однако пока компания ничего конкретного про новые проекты на данной территории не сообщила, держа их в тайне.