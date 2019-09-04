Избирком не нашел агитации в обзвоне горожан с призывом на встречу с Локтем

Новости 04.09.2019 14:30 97

Горизбирком Новосибирска не нашел нарушений в массовом обзвоне горожан с целью их приглашения на встречи с мэром Анатолием Локтем. Об этом заявили представители местной избирательной комиссии.

Они заверили, что все было оплачено из избирательного фонда.

История началась с жалобы жителя Новосибирска Сергея Маслова, который обратился с претензией в сибирское управление Роскомнадзора. Он заявил, что ему поступил звонок с «предвыборной агитацией». Его обращение было перенаправлено в городской избирком. Об этом сообщает Тайга.инфо.

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«К обращению приложена аудиозапись следующего содержания: „Здравствуйте, завтра в 19.00 на площадке перед ГПНТБ состоится встреча с Анатолием Локтем, приглашаем Вас на встречу. Приходите с друзьями, родственниками, соседями. Еще раз, завтра в 19:00 ГПНТБ, спасибо за уделенное время, до свидания“», — говорится в документах комиссии.

Мужчина дал понять, что согласия на обзвон и никому не давал своего номера телефона. Позже стало известно, что звонки поступали и жителям других районов. Позвонили даже жительнице Новосибирска, которая находилась в Иркутске. Ей предлагали разместить предвыборные баннеры в поддержку Локтя.

«В целях полного и объективного рассмотрения обращения Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией в адрес кандидата был направлен запрос о представлении письменных пояснений относительно изложенной ситуации, — говорится в решении комиссии.

Однако пояснений им никто не предоставил, и сотрудникам Избиркома пришлось самостоятельно изучать всю доступную информацию. Они пришли к выводам, что предоставленная Масловым запись звонка, не содержала признаков агитации.

«При этом <…> могут размещаться объявления (иная информация) о связанной с выборами деятельности кандидата при условии указания сведений, из избирательного фонда какого кандидата оплачено их размещение, — отметили в избиркоме. — Согласно выписке операций по лицевому счету Локоть А. Е. за период с 20 июня по 30 августа 2019 года из избирательного фонда кандидата девять раз производилась оплата по договору на оказание услуг по организации и проведению оповещения на тему „Встреча с кандидатом“ ООО „Войс Бот“».

Данная компания принадлежит Артему Чернецову и Ольге Гулидовой. Последняя также входит в состав учредителей ООО УК «Жилищная сервисная компания», под которой закреплены 275 тыс. кв.м. площадей. Об этом свидетельствует информация на сайте УК.

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Позднее обращение жителя Новосибирска, в части использования его номера без разрешения, было направлено обратно в управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу.

Выборы мэра Новосибирска пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

Горизбирком зарегистрировал на выборах координатора новосибирского штаба Алексея Навального Сергея Бойко (самовыдвиженец), независимого депутата горсовета Наталью Пинус («Российский общенародный союз»), гендиректора ООО «Адвокат-Плюс» Александра Гультяева (Партия возрождения России), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска» Александра Трушакина (Партия «Великое Отечество»), бывшего вице-мэра Данияра Сафиуллина («Родина»), депутата заксобрания Дарью Украинцеву («Зеленые»), действующего мэра Анатолия Локтя (КПРФ), депутата горсовета Евгения Лебедева (ЛДПР), бывшего замгубернатора Виктора Козодоя («Справедливая Россия»), бизнесмена Сергея Проничева (Партия роста), телеведущую Юлию Сапину («Гражданская платформа»), общественника Олега Викторовича (Партия дела), индивидуального предпринимателя Андрея Токарева (Родная партия), публициста Дмитрия Холявченко («Яблоко»), юриста Алексея Крестьянова (Аграрная партия России), гендиректора ООО «Империал Строй» Мухаммеда-Али Хаюрина (Партия возрождения села) и главу реготделения «Коммунистов России» Сергея Лоскутова.Регистрацию Трушакина горизбирком аннулировал, потому что Верховный Суд приостановил деятельность партии «Великое отечество». Кандидат обещал обжаловать решение.

23 августа стало известно, что Сергей Проничев подал заявление о снятии с выборов и горизбирком принял решение об аннулировании регистрации.