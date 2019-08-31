Взрыв газа в Бийске не стал поводом для массовых проверок оборудования

Проверки газового оборудования не будут проводить в наукограде после взрыва газа в доме на улице Горно-Алтайская, сообщает «Бийский рабочий».
Напомним, резкий хлопок газа и последовавший за ним пожар произошел 31 августа около 3:50. Вскоре подъезд стало затягивать дымом. Он проникал в квартиры даже из вентиляции. Огнеборцы эвакуировали местных жителей с помощью лестниц, других выводили по ступенькам.
ЧП случилось в квартире на первом этаже, где мужчина не почувствовал утечку газа и закурил. Хозяина в тяжелом состоянии увезли на скорой в больницу, у него ожоги 90% тела. Также есть и другие пострадавшие, в их числе – дети.
Пострадало три человека, в том числе, маленький ребенок
Глава Бийска Александр Студеникин пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь, а город поможет с восстановлением инженерных коммуникаций, поврежденных в доме.
На сегодняшний день идет составление сметы на ремонт коммуникаций. Расходы на себя возьмет муниципалитет. Тем, кто пока в свои квартиры вернуться не может, предложили временное жилье, рассказали в пресс-центре администрации города.
Кроме того, следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Редакция "БР" выяснила, последуют ли вслед за ЧП массовые проверки газового оборудования в Бийске.
Пациент - мужчина в тяжелом состоянии с 90% ожогами тела
Как пояснили изданию, проверка проходит раз в год. Однако даже от плановых мероприятий бийчане отказываются. Причины разные - от нежелания впускать кого-то в свой дом до банальной экономии, хотя максимальная стоимость проверки - 300 рублей.
Газовики уверены, что частично решить проблему утечки газа можно было бы с помощью установки газоанализаторов, которые подают сигнал при превышении допустимой концентрации, а есть и такие, которые даже сами отключают оборудование. Однако установка законом не обязательна, и опять же, все упирается в цену: их стоимость - от 7 до 15 тысяч рублей с установкой.