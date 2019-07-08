Родители жалуются на нехватку учителей в школах Алтайского края

Новости 04.09.2019 13:10 162

Кадровый дефицит преподавательского состава в новом учебном году в Алтайском крае привел к тому, что многие предметы в некоторых школах были фактически упразднены. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на родителей школьников.

Без математики и физики

По словам родителей учеников первой школы Камня-на-Оби, проблема нехватки учителей остро стояла еще в прошлом году. Тогда седьмые и восьмые классы около полугода не изучали физику. В этом году седьмые классы внезапно остались без алгебры и геометрии. Следует заметить, что данные обстоятельства детей вполне устроили, чего не скажешь об их родителях. Руководство школы заверило, что учитель математики выйдет со второй четверти.

На вопрос о причинах позднего выхода на работу, выяснилось, что преподаватель вышла на пенсию. Ее позвали обратно, но она заявила, что выйдет на работу только через три месяца, чтобы ее пенсия проиндексировалась.

Другая учительница по математике уволилась 28 августа, вышла замуж и уехала в Кемерово.

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Второй иностранный язык и физкультура

Федеральные власти приняли изменения в законе об образовании, предусматривающие изучение второго иностранного языка, однако во многих школах есть проблемы и с наличием первого. В той же первой каменской школе. Одного учителя приняли только 3 сентября, но нужны еще два. На неделе должен выйти учитель физической культуры. Его предшественник перевелся в школу поближе к дому.

Дефицит краевого масштаба

Недобор учителей в сельских школах многие объясняют отсутствием видимых перспектив для молодых сотрудников и откровенно слабыми мерами поддержки со стороны государства. Проблемы с наличием учителей есть не только в селе, но и в краевой столице. Так, в лицее «Сигма» также не хватает педагогов по иностранному языку.

Мать третьеклассника Татьяна Ушакова говорит, что класс ее сына не стали делить на две группы так как учителей по иностранному языку не хватает. После введения второго обязательного иностранного языка, ситуация усугубилась.

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Что говорят власти

По состоянию на конец учебного года в школах края не хватает около 50 учителей. Об этом сообщил региональный министр образования и науки Максим Костенко во время правительственного часа в АКЗС. Он добавил, что вакансии закрываются быстрыми темпами.

Министр обратил внимание, что наименьший дефицит фиксируется в школах Барнаула благодаря сформированной подушке кадрового потенциала.

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Причины дефицита

Учителя в крае есть, но проблема в том, что они уходят из профессии. По их словам, это связано с высокими нагрузками и требованиями, а также низкими зарплатами. Постоянные разговоры о повышении оплаты труда бюджетников в большинстве случаев по факту не находят подтверждения. Учителя, являющиеся вчерашними выпускниками вузов, едва получают чуть выше МРОТ. Их коллеги, имеющие солидный стаж, в совокупности с дополнительными нагрузками зарабатывают в районе 25 тыс. рублей, что тоже несерьезно.

Глава алтайского Минобра Максим Костенко заявил, что с 1 сентября текущего года учителя перейдут на новую отраслевую систему оплаты труда. Министр пояснил, что изменения позволят увеличить средний оклад с трех до семи тысяч рублей, при этом будут сохранены все надбавки и коэффициенты. Кроме того, зарплата педагогов не будет зависеть от количества учеников в классе.

Преподавательское сообщество уверено, что работа учителем станет снова привлекательной только после реального повышения зарплаты, так как идейных учителей становится все меньше.