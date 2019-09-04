Студенты АлтГТУ стали лучшими в трудовом сезоне 2019 года

Новости 04.09.2019 12:40 90

Студенческий строительный отряд АлтГТУ «Легенда» стал лучшим отрядом Межрегиональной стройки «Северное сияние» в городе Новый Уренгой. А командир отряда Сергей Комаровский признан лучшим командиром стройки.

В составе отряда – 14 человек. Парни занимались земляными и плиточными работами, а также планировкой территории, девушки преимущественно работали с отчетами о строительстве.

«Было сложно – и климатические условия, и много физической нагрузки. Но помимо основной работы мы успевали участвовать в спортивных и творческих конкурсах между отрядами, – рассказывает Сергей Комаровский. – Кстати, всего было 30 отрядов со всей страны. И именно наш отряд по всем показателям занял первое место. Самой главной отличительной особенностью нашего отряда стала командная сплоченность и дисциплина».

Домой отряд вернулся вчера. На вокзале их встречали директор краевого штаба студенческих отрядов Дмитрий Лынов и председатель первичной профсоюзной организации студентов АлтГТУ Анастасия Бутова.

По словам Анастасии Бутовой, это не первый опыт участия отряда во Всероссийских стройках. В 2014 году отряд «Легенда» привез Знамя лучшего отряда Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» в Нововоронеже, а в 2015 году стал лучшим отрядом Всероссийской студенческой стройки «Поморье» в Архангельске.