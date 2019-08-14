Власти Рубцовска заключат контракт на ликвидацию свалок на полмиллиона рублей

Новости 04.09.2019 12:15 167

Администрация Рубцовска объявила конкурс на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города с начальной ценой в 993 тысячи рублей, причем действовать контракт должен до ноября 2019 года. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

Результаты торгов стали известны 3 сентября. Победителем признано ООО «Спецтранссервис». Основным конкурентом выступила организация «Эко-лайн». Окончательная цена контракта составит 586 тысяч рублей, что почти в два раза меньше заявленной.

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Подрядчик обязуется очистить захламленные территории в городе. Администрация уже подготовила техническое задание для исполнителя.

В частности, в его работу входит перевозка грузов автомобилями грузоподъемностью 10 тонн на расстояние до 10 км. Подрядчик должен будет вывезти 708 тонн мусора. Кроме того, очистка площадок от отходов и мусора вручную предполагается на территории около 1000 кв. м, всего будет утилизовано около 1180 куб. м.

Победитель аукциона должен начать работу по новой схеме в ближайшее время. Работы продлятся до 30 ноября и будут выполняться по заявкам администрации города и предписаниям надзорных органов.

Напомним, ранее регоператора по обращению с ТКО Рубцовской зоны, ООО «ВторГеоРесурс» из Волчихи, уличили в отсутствии лицензии на работу с отходами.