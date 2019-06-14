Иван Нифонтов едет презентовать президенту России проект лиги дзюдо с центром в Барнауле

Новости 04.09.2019 11:55 159

Прославленный олимпийский дзюдоист из Алтайского края Иван Нифонтов отправился во Владивосток с целью презентации президенту России Владимиру Путину проекта Всероссийской лиги дзюдо. Об этом «Политсибру» рассказал сам барнаульский спортсмен.

Ранее проект был презентован депутату Госдумы Ирине Родниной. Олимпийская чемпионка оценила предложение президента федерации дзюдо Алтайского края.

Барнаульский олимпиец презентовал спортивный проект Ирине Родниной Новости 14.06.2019 13:35 В текущем году проект клубной лиги дзюдо начнет свою работу в Сибири с последующими перспективами выйти на международный уровень 241

Встреча Нифонтова с Владимиром Путиным пройдет на международном Восточном экономическом форуме, который будет проходить с 4 по 6 сентября.

Помимо деловой программы, он традиционно включает в себя и спортивные соревнования. Одни из них — международный турнир среди юношей и девушек до 18 лет имени создателя дзюдо Дзигоро Кано. Он проводится под патронажем президента России и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Как рассказал он сам, Владимир Путин постоянно посещает этот турнир во Владивостоке.

Президент федерации дзюдо Алтайского края Иван Нифонтов отправится на этот турнир как член тренерского штаба российской сборной. В этот раз он планирует представить Путину своей проект всероссийской лиги дзюдо с центром в Барнауле.

«Лига предполагает соревнования по дзюдо среди клубов из регионов России, которые мы хотим сделать как региональными, окружными, так и федеральными и международными. Это позволит молодым спортсменам получить больше турнирной практики на высоком уровне и добиваться больших успехов. Мы уже презентовали этот проект нашей прославленной спортсменке, депутату Госдумы Ирины Родниной, и она отметила его как перспективный. Теперь хочу презентовать его Владимиру Владимировичу Путину», — говорит Иван Нифонтов.