Региональные власти готовятся к наплыву туристов из Китая в Алтайский край?

Новости 04.09.2019 11:25 565

Аукцион, объявленный с целью поиска компании, которая бы смогла подготовить макеты и изготовить печатную продукцию на китайском языке, где будет содержаться информация об Алтайском крае, завершился победой ООО «Азбука». Информация размещена на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступил «Алтайтурцентр» в лице директора Татьяны Сажаевой. Начальная цена контракта, обеспеченная силами краевого бюджета, составила 150 тысяч рублей. В конкурсе приняли участие три организации, среди которых, помимо победителя, были ООО «Колибри» и ООО «Алекс Принт», предложившие 74 750 рублей и 138 тысяч рублей соответственно.

Компания «Азбука» находится в Барнауле. По данным «Спарк-Интерфакс», ее руководителем и бенефициаром числится Наталья Пашаева. Известно, что она мать руководителя ИД «Регион» Ольги Пашаевой.

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Компания Натальи Пашаевой выиграла аукцион, предложив меньшую сумму за исполнение контракта (74 тысячи рублей).

В технической документации сказано, что исполнитель контракта должен изготовить материалы для туристов на китайском языке об Алтайском крае. Планируется, что они будут тиражироваться на специализированных туристских выставках, событийных мероприятиях, а также для размещения на информационных стойках для туристов.

«Исходными материалами для подготовки макетов печатной продукции в виде буклетов и брошюр на китайском языке с обзорной информацией об Алтайском крае служат предоставленные заказчиком дизайн-макеты, содержащие авторские фотоработы, иллюстрации, статьи и тексты на русском языке. Дизайн-макеты на русском языке предоставляются заказчиком исполнителю в течение двух рабочих дней с момента заключения контракта», - говорится в техзадании контракта.

Поставка буклетов и брошюр на китайском языке должна быть осуществлена до 1 декабря текущего года.

Среди требуемых материалов есть, например информационная брошюра «Настоящий Алтай» на китайском языке (их требуется 200 штук), информационная брошюра о туристско-рекреационном потенциале города-курорта Белокуриха на китайском языке, в количестве 250 штук и информационная брошюра «Топ мест для фотосессий в Алтайском крае» на китайском языке (200 штук). Кроме того, необходимо изготовить 300 буклетов с обзорной информацией об Алтайском крае также на китайском языке.