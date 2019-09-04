Председатель правления РСХБ лично контролирует оказание помощи пострадавшим от наводнения

Новости 04.09.2019 10:50 92

Председатель gравления АО «Россельхозбанк» Борис Листов 3 сентября посетил с плановым рабочим визитом Иркутскую область. Целью поездки главы РСХБ стал личный контроль за оказанием банком необходимой помощи пострадавшим от паводка. С момента введения чрезвычайной ситуации под руководством Бориса Листова в Россельхозбанке действует штаб по поддержке пострадавших жителей Иркутской области.

Первоочередной мерой поддержки стало решение о реструктуризации задолженности пострадавших заемщиков, принятое АО «Россельхозбанк» 19 июля. Банк выразил готовность отсрочить выплаты по кредитам 1358 физических лиц в размере 291 миллиона рублей. Россельхозбанк также выдал банковские карты для перечисления социальных выплат всем желающим жителям труднодоступных районов затопления (Тулунский, Нижнеудинский, Чунский районы, Тофалария). Семьи, ограниченные в возможностях быстрой реабилитации и восстановления доходов, получили от Банка безвозмездную финансовую поддержку.

По оценке Министерства сельского хозяйства Иркутской области, наводнение нанесло ущерб аграриям региона в размере 420 миллионов рублей: пострадали около 3 тысяч личных подсобных хозяйств, более 40 фермерских хозяйств и пять сельскохозяйственных организаций. В ходе визита Борис Листов акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода по оказанию помощи и постоянного мониторинга пострадавших клиентов.