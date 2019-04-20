Барнаульские активисты хотят привлечь внимание к проблемному парку на День города

Новости 04.09.2019 10:10 450

Жители Барнаула намерены привлечь внимание к проблемному парку «Изумрудный», организовав там культурную программу на День города, который состоится 7 сентября. О подобной инициативе высказалась журналист Лариса Вигандт в Facebook.

Она анонсировала чтение стихов и выступление гитаристов во время субботнего поэтического вечера, который начнется в 16:00. Также в парке пройдет конкурс рисунка на асфальте в 12:00 и шахматный сеанс в 14:00.

О создании в парке общественного пространства для проведения активного досуга, концертов и иных культурных мероприятий ранее высказывались многие жители города.

Так, в начале июля депутат АКЗС Владислав Вакаев сообщил, что благодаря усилиям семи человек, среди которых активисты АТР и Агентства регионального развития, было сооружено оригинальное общественное пространство.

«Эта площадка была на форуме АТР, а теперь ее привезли в Барнаул. Теперь здесь можно проводить самые различные мероприятия - мастер-классы, лекции, концерты, игры и многое другое. Надеюсь, это станет еще одним шагом к возрождению парка», - написал он в соцсетях.

Однако народный избранник явно переоценил стремление барнаульцев к культурному отдыху, поэтому спустя всего месяц оригинальное общественное пространство из поддонов преобразилось в до боли привычную для горожан картину.

«Сцена в «Изумрудный» - всё. Раздербанили, оторвали покрытие, раскидали поддоны. Один концерт на ней успели провести. Еще можно восстановить, но если не чесаться, скоро местное население из частного сектора растащит поддоны на дрова. Охраны-то в парке нет. Жаль, начиналось-то за здравие», - написали в чувствах горожане.

Пару недель назад активист Юрий Красильников посетовал на неухоженное состояние парка и порассуждал о возможности собраться в "Изумрудном" еще раз в День города, однако уточнил, что сделать это нужно без представителей администрации, краевой власти и политических партий. Можно предположить, что он намекал на проведение очередного субботника.

«Траву не косят даже на главной аллее, хотя обещали. Может собраться 7 сентября, только без администраций и губернатора с ЕР и прочими ОНФ? Как считаете?» - обратился Красильников к своей аудитории.

Последний масштабный субботник в парке проходил 20 апреля текущего года, на нем были представители мэрии, депутаты АКЗС, министры краевого правительства и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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По данным городской администрации, в субботнике приняли участие более 2,5 тысяч человек, которые навели порядок на 4 гектарах территории и заполнили мусором 2,5 тысячи мешков и 13 бункеров.

Напомним, что в начале августа глава региона Виктор Томенко, комментируя историю с парком, напомнил что «Изумрудный» остается собственностью краевой власти и на сегодняшний день у него нет никакого арендатора.

«Много лет он был предоставлен в аренду различным коммерческим структурам. В итоге имеем то, что имеем. Наша позиция заключается в том, чтобы парк продолжил оставаться парком. Есть концепции, которые предполагают сделать его коммерческим объектом. Мне они не очень нравятся. Точнее совсем не нравятся. Люди там должны отдыхать. Надо навести там порядок, убрать больные деревья, насадить длинномеров, если потребуется, создать учреждение, в оперативное управление ему парк передать, смету утвердить и на заксобрании в бюджете учесть все. Так мне видится ситуация. С большой вероятностью мы по ней и пойдем в ближайшее время», - сказал губернатор.