Барнаул признали одним из самых грязных городов России

По итогам 2018 года Барнаул находится в списке российских городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Такие данные приводятся в обзоре Минприроды.
Превышение ПДК бензапирена - продукт горения топлива, его основной источник в крупных городах - автомобили. По концентрации этого токсичного газа в целом можно судить о загрязненности воздуха.
Города, попавшие в список, сконцентрированы в азиатской части страны
Итак, всего в списке оказалось 22 города. Среди них - Барнаул , Искитим и Новокузнецк. Как пишет РБК, в этих городах индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в прошлом году был равен или выше 14. Этот показатель рассчитывают, как сумму средних концентраций в единицах ПДК с учетом класса опасности загрязняющего вещества.В антирейтинг также попали такие города, как Абакан, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селегинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.
В список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в России в 2017 году включен 21 город
Стоит добавить, что ранее свой рейтинг чистоты городов представил портал Domofond.ru. По версии авторов исследования, Барнаул занял 45-е место. Среди городов Сибирского федерального округа самым чистым назван Северск (Томская область), занявший 10-е место в списке наиболее чистых городов страны. На 34-м месте оказалась столица Хакасии – Абакан.
Отметился Алтайский край и в десятке самых грязных городов России. Рубцовск занял 194-е место.