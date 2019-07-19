Барнаул признали одним из самых грязных городов России

Новости 04.09.2019 9:35 586

По итогам 2018 года Барнаул находится в списке российских городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Такие данные приводятся в обзоре Минприроды.

Превышение ПДК бензапирена - продукт горения топлива, его основной источник в крупных городах - автомобили. По концентрации этого токсичного газа в целом можно судить о загрязненности воздуха.

Дышите – не дышите: Барнаул вошел в число городов с самым грязным воздухом в России Новости 19.07.2019 17:05 Города, попавшие в список, сконцентрированы в азиатской части страны 919

Итак, всего в списке оказалось 22 города. Среди них - Барнаул , Искитим и Новокузнецк. Как пишет РБК, в этих городах индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в прошлом году был равен или выше 14. Этот показатель рассчитывают, как сумму средних концентраций в единицах ПДК с учетом класса опасности загрязняющего вещества.В антирейтинг также попали такие города, как Абакан, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селегинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

Барнаул включен в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха Новости 04.09.2018 15:15 В список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в России в 2017 году включен 21 город 931

Стоит добавить, что ранее свой рейтинг чистоты городов представил портал Domofond.ru. По версии авторов исследования, Барнаул занял 45-е место. Среди городов Сибирского федерального округа самым чистым назван Северск (Томская область), занявший 10-е место в списке наиболее чистых городов страны. На 34-м месте оказалась столица Хакасии – Абакан.

Отметился Алтайский край и в десятке самых грязных городов России. Рубцовск занял 194-е место.