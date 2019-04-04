АКЗС решило обсудить с населением поправки, смягчающие наказание для мундепов

Новости 04.09.2019 8:15 291

Алтайское Заксобрание вынесло на общественное обсуждение проект изменений в региональный закон «О противодействии коррупции». Информация представлена на сайте АКЗС.

Проект закона принят в первом чтении на сессии 29 августа. Речь идет о поправках, призванных смягчить требования, предъявляемые к сельским депутатам, в части деклараций о доходах. Как рассказал председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов, проект был подготовлен в связи с изменениями, внесенными в два федеральных закона в июле этого года.

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Так, появилась новая норма, согласно которой сельские депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, представляют сведения о доходах, имуществе в течение четырех месяцев со дня избрания. Они также представляют декларацию в случае совершения в течение отчетного года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Кроме того, устанавливаются альтернативные меры ответственности (а не только досрочное прекращение полномочий) при выявлении фактов недостоверности или неполноты представленных депутатом сведений о своих доходах, если искажение этой информации является несущественным.

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При этом порядок принятия решения о применении альтернативных мер ответственности должен определяться муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта РФ.

Предложения и замечания ко второму чтению законопроекта можно направить в комитет по МСУ до 10 сентября.