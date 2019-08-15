Минсельхоз: валовой сбор зерна в Алтайском крае превысил 2 млн тонн

По оперативным данным на 3 сентября, в Алтайском крае аграрии намолотили 2 млн 122 тысяч тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры в данный момент обмолочены с 1 млн 258 тысяч гектаров, что составляет 40% от посевной площади под этими культурами.
Более половины валового сбора зерна – озимая и яровая пшеница. Уборка озимой выполнена на 92% площадей, яровой – на 31% площадей. Фуражные культуры – овес и ячмень – обмолочены с 67% и 69% площадей соответственно, сказано на сайте регионального Минсельхоза.
Кроме обмолота зерновых аграрии продолжают уборку технических культур – сахарной свеклы и масличных. Так, сахарной свеклы накопано более 100 тысяч тонн. Средняя урожайность выше аналогичного периода прошлого года и составляет 398 центнеров с гектара. Культура выкопана с 9% площадей – с 2500 гектаров.
Активные работы начались в ряде районов края
Между тем алтайские аграрии параллельно приступили к севу озимых культур. Они занимают почти 10 тысяч гектаров. 75% этих площадей отведены под озимую пшеницу. Следующая по популярности – озимая рожь. Также незначительные площади отведены под озимые тритикале, рапс, сурепицу, рыжик.
Осенняя посевная идет в 14 районах края. Напомним, что введение в структуру посевных площадей озимых культур дает возможность аграриям получать ранний, более высокий и качественный урожай зерна, равномерно распределять нагрузку на коллектив и сельхозтехнику.
Рост страхования связан со смягчением законодательства, а также участившимися природными катаклизмами