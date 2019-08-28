Барнаулец, переевший галлюциногенных грибов, проснулся в чужой квартире

Новости 04.09.2019 7:40 130

Житель Барнаула обвиняется в незаконном проникновении в чужую квартиру. По его словам, это произошло из-за того, что он употребил в пищу галлюциногенные грибы, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Происшествие имело место быть в апреле текущего года. Как объяснил сам 23-летний молодой человек, он гулял по городу под воздействием наркотического опьянения и внезапно вошел в незнакомый ему дом. В нем он начал искать любую незапертую дверь.

Добившись своего, он зашел в помещение, лег в кровать и заснул. Хозяйка квартиры вызвала полицию и выгнала случайного гостя. На улице оперативная группа сотрудников полиции уже ждала его. Им он сразу объяснил, что все дело в грибах, съеденных накануне. Из-за них он впал в бессознательное состояние с последующей потерей контроля реальности.

По ходу следствия незадачливому молодому человеку провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала наличие способности осознавать опасность своих деяний, несмотря на потерю реальности.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.