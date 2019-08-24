Водителя, застрелившего человека за царапину на машине, судят на Алтае

Новости 04.09.2019 8:45 157

В одном из сел Алтайского края произошло убийство из-за дорожного конфликта. Расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Зонального района завершено.

Как сообщает региональный Следком, возле местного бара молодой человек неудачно припарковался и поцарапал чужой автомобиль.

Виновник ДТП попросил водителя пострадавшего автомобиля решить вопрос без вызова сотрудников ГИБДД, обещая за свой счет восстановить пострадавшую машину. Однако пьяный владелец спровоцировал конфликт и возникла драка.

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«Не желая прощать обидчика, обвиняемый съездил к себе домой и, взяв зарегистрированное огнестрельное оружие, вернулся в бар, после чего произвел выстрел в потерпевшего, причинив ему ранение, не совместимое с жизнью», - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.