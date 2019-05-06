УФАС обнаружило на Алтае медицинский картель?

Новости 03.09.2019 19:05 216

Признаки картельного сговора обнаружило Алтайское краевое УФАС, проанализировав поступившие от Росфинмониторинга данные.

Внимание антимонопольщиков привлекла единообразная схема поведения ООО «Медикал Групп» (Барнаул) и ООО «Медресурс» (Новосибирск) при участии в 2017-2018 годах в 11 конкурсных процедурах на общую сумму 23,5 млн рублей, что привело к минимальному снижению цен.

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По версии УФАС, компании совместно участвовали в тендерах на поставку оборудования, реагентов и расходных материалов для нужд учреждений здравоохранения Алтайского края, Республики Алтай и Томской области. При фактическом отсутствии конкурентов, фирмы использовали стратегию поддержания цены, поочередно выигрывая конкурсные процедуры и получая контракты с минимальным снижением цены (на 0,5-7,5%). Притом, на торгах с высокой конкуренцией и наличием ценовых предложений, члены предполагаемого картеля снижали начальную максимальную цену до 48,5%.

Антимонопольщики продолжают сбор доказательств, установлено использование «Медикал Групп» и «Медресурс» единой инфраструктуры и иные факты обмена информацией. Рассмотрение обстоятельств дела продолжится 25 сентября.