Кредитный портфель ВТБ в Алтайском крае превысил 56 млрд рублей

Новости 03.09.2019 19:30 359

Итоги первого полугодия 2019 года показали увеличения кредитного портфеля объединенного бизнеса ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай на 12% и составил больше 56 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель на 1 июля составил 39 млрд рублей (+15% с начала года). Наибольший прирост произошел в сегменте ипотечного кредитования: по итогам шести месяцев портфель превысил 20 млрд рублей, что на 21% выше аналогичного показателя начала года. Портфель кредитов наличными вырос на 11% и достиг 16 млрд рублей.

За первое полугодие текущего года ВТБ предоставил частным клиентам около 8,7 млрд рублей заемных средств, что превышает прошлогодний показатель на 13%. Более половины выдач все-еще относятся к кредитным средствам, которые занимают в виде наличных средств. Всего же с начала года банк в регионе выдал ипотечных кредитов на общую сумму 3,7 млрд рублей (+30%), кредитов наличными — на 4,7 млрд рублей, автокредитов — 279 млн рублей.

Корпоративный кредитный портфель, представленный сегментом среднего и малого бизнеса, по итогам полугодия превысил 17,2 млрд рублей. В его отраслевой структуре наибольшую долю занимают компании жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов (24%), далее следуют предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности (17%), сферы торговли (16%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (15%).

Портфель средств юридических лиц за шесть месяцев 2019 года увеличился на 8% по сравнению с началом года и достиг 20,5 млрд рублей.