Руководитель Алтайкрайстата рассказала об особенностях переписи населения-2020

Новости 03.09.2019 18:45 220

С 1 по 31 октября 2020 года в Алтайском крае пройдет Всероссийская перепись населения (ВПН).

Подготовительный этап идет полным ходом. В настоящее время проводится актуализация списков домов. В связи с этим с 1 сентября регистраторы Алтайкрайстата во всех населенных пунктах региона начали обходить дома, отмечая их фактическое расположение и сверяя его со схемами на карте. Переписчики совершат обход помещений с 4 по 27 октября, а контрольный обход запланирован на 28-31 октября.

Чего ожидать от ВПН-2020 подробнее рассказывала в ходе интернет-форума руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

В интернет-переписи населения в России приняли участие 450 тысяч человек Новости 06.10.2018 23:55 Пробная перепись населения стартовала 1 октября 677

По ее словам, впервые при проведении ВПН планируется широкое использование интернета и других технических нововведений.

«Главное отличие Всероссийской переписи населения 2020 года от предыдущих - это комбинирование различных способов сбора сведений о населении. Помимо традиционного заполнения переписчиком бумажных вопросников, будет применена новая технология сбора сведений о населении по Интернету на портале Госуслуг и с использованием мобильных устройств, планшетных компьютеров», - пояснила Ситникова.

Немного изменился и перечень актуальных вопросов, задаваемых населению. Кроме традиционных, которые касаются информации о возрасте респондента, его образовании, жилищных условиях, добавятся и другие сюжеты. Например, это вопросы об источниках дохода.

Как жителям Алтайского края поучаствовать в Пробной переписи населения? Новости 01.06.2018 23:19 621

«В современных экономических условиях очень важен вопрос об источниках дохода. Однако обратите внимание на формулировки вопроса и подсказов для ответа. Никто не будет спрашивать, сколько денег вы получаете. Речь идет только об источниках средств к существованию – трудовая деятельность, личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия, пособие, получение дохода от сдачи внаем или в аренду имущества, доход от патентов, авторских прав, иждивение, помощь от других лиц», - пояснила Ситникова.

Руководитель Алтайкрайстата резюмировала, что каждый вопрос будет иметь значение, поскольку полученная информация определяет дальнейшие государственные решения. Ведомство гарантирует конфиденциальность полученных сведений.