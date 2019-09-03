«Мы помним тебя, Беслан»: в Барнауле прошел траурный митинг

Новости 03.09.2019 17:50 174

Митинг в память о жертвах теракта в Беслане состоялся 3 сентября у часовни Святой Татианы на территории технического университета.

В акции, посвященной 15-летию со дня трагических событий, приняли участие преподаватели и студенты, политики и общественные деятели. Минутой молчания участники почтили память жертв трагедии.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий отметил, что нет прощения тем, кто воюет против детей, кто убивает жизнь в самом ее начале, ибо человек создан ради жизни. «Мы никогда не забудем об этом печальном и трагическом событии. Мы должны делать все, чтобы не повторялись подобные злодеяния на нашей земле», - сказал митрополит Сергий.

Напомним, в 2004 году 1 сентября школу №1 в Беслане во время торжественной линейки захватили 32 террориста. Они взяли в заложники 1128 человек и удерживали в заминированном здании до 3 сентября.

Во время штурма было убито 28 террористов. Всего один террорист был взят живым, Нурпаша Кулаев был арестован и впоследствии приговорён судом к пожизненному заключению.

В результате теракта погибли 334 человека из числа заложников, среди них - 186 детей.