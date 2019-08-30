Возвращение выборов мэра Барнаула рассмотрят на грядущей сессии АКЗС

Новости 03.09.2019 17:20 538

Вопрос о рассмотрении законопроекта по возвращению выборов мэра Барнаула будет внесен в повестку сентябрьской сессии краевого парламента. Об этом сообщил председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов в рамках интернет-форума.

Все началось с вопроса от пользователя, который представился как "Сергей Иванович". Заметим, что последний известный барнаульцам Сергей Иванович о желании вернуть выборы мэра ранее предпочитал не высказываться.

В качестве примера собеседник Трофимова привел выборы градоначальника в Новосибирске. Избирательная кампания в этом городе как раз сейчас идет полным ходом. По словам интернет-пользователя, Барнаул не должен быть в этом плане хуже своих соседей, на что депутат АКЗС заметил, что сравнивать города по данному критерию не стоит. Вместо этого лучше посмотреть на благоустройство, где Барнаул "точно не уступает".

Борис Трофимов подчеркнул, что способ избрания главы Барнаула урегулирован законом Алтайского края «О порядке избрания глав муниципальных образований». Закон, по его словам, в полной мере соответствует нормам федерального законодательства, позиции Конституционного Суда России по вопросу избрания глав муниципалитетов.

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Депутат АКЗС обратил внимание на тот факт, что в краевом парламенте есть девять депутатов одномандатников от Барнаула, которые регулярно общаются со своими избирателями и не замечали с их стороны запроса на возвращение выборов мэра города.

«Поэтому пока целесообразности что-либо менять мы не видим, – сказал Трофимов. – Однако, я как председатель комитета по местному самоуправлению, обязательно включу в повестку очередного заседания нашего комитета вопрос о рассмотрении законопроекта, подготовленного фракцией «Справедливая Россия», и попрошу высказать членов комитета свое мнение».

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Председатель комитета по МСУ выделил плюсы текущего положения дел и указал на недостатки всенародных выборов.

«Полагаю, что существующий способ избрания главы позволяет предъявлять довольно серьезные требования к уровню профессионального образования, знаниям и навыкам кандидатов на должность главы. А вот при избрании главы на муниципальных выборах, такие требования к кандидатам Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав…» предъявлять запрещает», - подытожил Трофимов.

Следует заметить, что в новейшей истории Барнаула избирались только два мэра. Первый - Владимир Баварин, который трагически погиб в автокатастрофе и Владимир Колганов, на которого впоследствии было заведено уголовное дело. Далее был Игорь Савинцев, которого уже назначили депутаты. Затем главой Барнаула стал Сергей Дугин. В настоящее время исполняет обязанности градоначальника Вячеслав Франк.